Gemeindeversammlung Kiesen – Die ARA-Gebühren steigen markant Mit dem defizitären Budget genehmigte die Gemeindeversammlung höhere Abwassergebühren. Diese steigen um 75 Prozent. Stefan Kammermann

Die Kiesener Bevölkerung muss tiefer in die Tasche greifen. Der Kubikmeter Abwasser (im Bild die ARA Kiesental) kostet ab kommendem Jahr 3.50 statt 2 Franken. Foto: Patric Spahni

«Ein Defizit ist nie schön», hielt Gemeindepräsident Ernst Waber (SVP) an der Gemeindeversammlung in Kiesen fest. Angesprochen war damit der Voranschlag für das kommende Jahr. Bei einem Gesamtaufwand von 4,24 Millionen Franken ist ein Minus von 261’890 Franken budgetiert. Dies bei unveränderter Steueranlage von 1,54 Einheiten. Allerdings dürfte je nach Entwicklung der Dorf- und Schulraumplanung alsbald eine Steuererhöhung um ein Zehntel ein Thema werden. Dies würde der 1000-Seelen-Gemeinde pro Jahr zusätzlich 100’000 Franken in die Kasse spülen. Noch ist es allerdings nicht so weit. «Gemäss Finanzplan rechnen wir ab 2025 mit einem ausgeglichenen Budget», so der Gemeindepräsident.