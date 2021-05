Abstimmung in Herzogenbuchsee – Die Aquarena soll abgesichert werden Im Juni entscheidet das Stimmvolk, ob die Bürgschaft gegenüber der Aquarena AG erhöht wird. Diese könnte so jährlich 45’000 Franken einsparen. Sebastian Weber

Auch die Aquarena bekommt die Folgen des Lockdown zu spüren. Foto: Brigitte Mathys

An Auffahrt öffnet die Aquarena in Herzogenbuchsee wieder die Türen ihres Freibads. Die Verantwortlichen hoffen auf ein stabileres Jahr. Kein Wunder, war die Saison 2020 doch ein Auf und Ab. Zwar wurden die neuen Angebote nach dem Umbau von den Gästen sogleich gut angenommen. Die Umsatzentwicklung in dieser Zeit übertraf mit durchschnittlich rund 180’000 Franken pro Monat sogar die Annahmen des Businessplans.

Danach bekam aber auch die Buchser Badi die Folgen des Corona-Lockdown zu spüren. 2020 erzielte die Aquarena Sport + Wellness AG statt der erwarteten 1,8 Millionen lediglich einen Umsatz von gut einer Million Franken.