Farbsack-Trennsystem in Bern – Die Antworten zu den praktischen Fragen Die Stadt Bern will das Farbsack-Trennsystem in der Abfallentsorgung einführen. Beim Wiederverwerten von Abfällen wird dies Folgen für alle haben. Stefan Schnyder

Beim Farbsack-Trennsystem werden die Recycling-Güter in farbigen Plastiksäcken in einem Container gesammelt. Foto: Beat Mathys

Auf die Stadtbernerinnen und Stadtberner kommen bei der Abfallentsorgung einige Neuerungen zu. Sofern das Volk zustimmt. Der Gemeinderat will das Farbsack-Trennsystem definitiv einführen, wie er am Montag mitteilte. Die Stadt will künftig die Möglichkeit bieten, Dosen, PET-Flaschen, Plastikflaschen oder Glas in je einem andersfarbigen Plastiksack zu sammeln. Dieser kann dann jederzeit in den entsprechenden Container beim jeweiligen Haus gelegt werden.

Hier die Antworten zu den wichtigsten praktischen Fragen rund um das Farbsack-Trennsystem.

Wie funktioniert das System?