Tourismusstrategie des Kantons – Die Antworten der Regierung bleiben vage Der Zweisimmer Grossrat Matthias Matti will vom Regierungsrat wissen, wie weit die Überarbeitung der Destinationsstruktur ist. Dieser verweist auf «laufende Arbeiten» und liefert keine konkreten Antworten. Samuel Günter

Gäste warten in Wilderswil auf die Schynige-Platte-Bahn. Der Tourismus läuft wieder. Damit dies auch so bleibt, überprüft der Kanton seine Tourismusstrategie. Foto: Raphael Moser

Unter dem Titel «Tourismus Kanton Bern wie weiter?» und «Destinationsentwicklung Tourismus Kanton Bern» verlangte der Zweisimmer Grossrat Matthias Matti (Mitte) vom Regierungsrat Auskünfte zu dessen Absichten und möglichen Massnahmen. «Wiederholt wurde erwähnt, dass die heutige Destinationslandschaft und somit auch das Tourismusentwicklungsgesetz zu überarbeiten ist», hält Matti fest. «Bis dato sind keine Informationen hierzu an die Destinationen gelangt.» Der Kanton halte an der aktuellen Destinationsstruktur bis 2023 fest. Diese sei auch die Grundlage für die Tourismusstrategie der neuen Regionalpolitik (NRP) in der Planungsperiode 2020–2023. «Für die neue Programmperiode ist eine Aktualisierung nötig», hält Matti fest.