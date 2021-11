Weihnachtssingen und Corona – Die Angst vor einem Berner Superspreader-Event Kann ein Chorkonzert mit über 200 Schulkindern trotz steigender Fallzahlen stattfinden? Noch glaubt ein Veranstalter daran – doch es gibt viele Fragezeichen. Benjamin Bitoun

Grosser Auftritt in besseren Zeiten: Der «Sing mit uns»-Kinderchor im Dezember 2018 in Thun. Foto: Patric Spahni

Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür, doch erneut scheint Corona der aufkommenden Besinnlichkeit einen Strich durch die Rechnung zu machen. Die Fallzahlen steigen stark an. Laut Taskforce könnte die Schweiz Mitte Dezember bei den Fallzahlen am gleichen Ort stehen wie Österreich heute. Doch während das Nachbarland im Lockdown steckt, beschäftigen sich Schulen, Chöre und Konzertveranstalter hierzulande noch mit der Frage: Können Weihnachtssingen trotzdem stattfinden?

Die Antwort lautet ja – zumindest vorläufig. So sind etwa für den 11. Dezember im Kulturcasino in Bern und in der Woche darauf in Thun zwei Grossanlässe geplant. Über 200 Kinder aus verschiedenen Schulhäusern im Kanton Bern sollen gemeinsam mit Profimusikern wie dem Star-Geiger Alexandre Dubach und dem Dirigenten Lorenz Indermühle auf der Bühne stehen und Weihnachtslieder singen. Im Publikum: bis zu 1000 Personen, darunter die stolzen Eltern und Grosseltern. So ist es zumindest geplant. «Die ‹Sing mit uns›-Konzerte 2021 finden statt!», steht zuoberst auf der Website des Veranstalters geschrieben.