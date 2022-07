Glosse über WC-Papier – Warum die Rolle in der Krise zum weissen Gold wird Die Preise steigen, auch für Klopapier. Geht nun das Hamstern wieder los? Ist womöglich Putin daran schuld? Und was würde uns Wirtschaftsminister Habeck raten? Regula Fuchs

Tolle Rollen, in Hülle und Fülle: Die Tela-Hygienepapierfabrik in Niederbipp. Foto: Raphael Moser

Sieben Franken! Hatte ich je so viel gezahlt für das Toilettenpapier meines Vertrauens? 12 Rollen à 200 Blatt, dreilagig, Recyclingfasern. Zugegeben, wer in der Zeitungsbranche arbeitet, hätte wissen können, dass Papier in den letzten Monaten massiv teurer geworden ist – aber: sieben Franken? Für ein Produkt notabene, das nur ein paar Sekunden Verwendung findet, bevor der Schlund des Aborts es für immer verschluckt.