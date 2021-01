Dritte Pandemiewelle – «Die Angst vor den Mutanten ist überzogen» Rigorose Einschränkungen sollen den mutierten Coronaviren das Leben schwer machen. Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen plädiert für eine nachhaltige Bekämpfung, aber weniger Drama. Gregor Poletti

Thomas Steffen, Basler Kantonsarzt und Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, geht davon aus, dass die Fallzahlen in den nächsten Wochen sinken werden. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Mit ernster Miene verkündet Bundespräsident Guy Parmelin nach der Sitzung der Landesregierung: «Wir stellen heute bei den mutierten Viren doppelt so viele Fälle fest wie vor einer Woche.» Der Bundesrat sei in grosser Sorge. 479 sind es inzwischen bei insgesamt 2727 gestern vermeldeten Fällen. Doch gleichzeitig sinken die Fallzahlen (28 Prozent weniger als in der Vorwoche), es werden weniger Tote beklagt (22 Prozent weniger als in der Vorwoche), die Spitalbelegungen nehmen ab (16 Prozent weniger als in der Vorwoche).

Gewissheit gibts Ende Februar

Angesichts dieser insgesamt positiven Entwicklungen drängen sich kritische Fragen auf. Wird die Schweiz einfach mal «auf Vorrat» heruntergefahren und die Gefahr der mutierten Viren zu einem Schreckensszenario hochgefahren? Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen räumt ein, dass die Kommunkation dieser sich auf den ersten Blick widersprechenden Informationen nicht einfach sei: «Dies vor allem, weil wir wohl erst gegen Ende Februar sehen werden, wie stark die mutierten Viren das Infektionsgeschehen tatsächlich beeinflussen.» Er geht davon aus, dass wir in den nächsten Wochen weiterhin einen Rückgang des Infektionsgeschehens sehen.

«Wir können uns durchaus gegen die neue Variante erfolgreich wehren, wenn wir uns jetzt ausreichend bemühen.» Thomas Steffen, Balser Kantonsarzt

Das dürfte dazu führen, dass das mutierte Virus Mühe bekommt, die kritische Masse zu bekommen,

um bei uns das Gesundheitswesen lahmzulegen, ist Steffen überzeugt: «Man muss diese Gefahr

durchaus sehr ernst nehmen, aber derzeit wird zu stark dramatisiert.» Dieser Alarmismus könne bei

den Leuten in eine Ermüdung münden, welche unerwünschte Verdrängungen und Gegenreaktionen

provoziert. Und die neusten Zahlen aus England zeigten, dass man mit gezielten Massnahmen auch die ansteckenderen neuen Varianten des Virus zurückdrängen könne. Deshalb erachtet der Präventivmediziner die wachsende Angst vor den Mutanten als überzogen: «Wir können uns durchaus gegen die neue Variante erfolgreich wehren, wenn wir uns jetzt ausreichend bemühen.»

Anstatt Angst zu schüren, wünscht sich Steffen mehr Aufklärungsarbeit: «Bei meinen Kontakten mit

der Bevölkerung spüre ich ein grosses Bedürfnis nach mehr Einordnung.» Als hungriger

Informationssuchender komme man leicht an viele detaillierten Zahlen und wissenschaftliche Details.

Aber zu oft schwängen bei den Auftritten der Behörden und der Wissenschaftler starke

angsterzeugende Bilder mit. Erschwerend komme hinzu, dass häufig die Epidemiologen, die Statistiker und der Bundesrat nicht mit einer Stimme sprechen würden: «Ich befürworte einen harten internen Streit, aber danach sollte man im Interesse der Bevölkerung versuchen, sich auf eine Informationsstrategie zu einigen.»

Keine gute Fehlerkultur

Dass in einer Krise nicht alles optimal laufe, sei Bestandteil einer solchen, ist Steffen überzeugt.

Tatsächlich gibt es dazu haufenweise Beispiele: Besagter Knatsch der Behörden mit der Taskforce, die Kompetenzstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen, die fehlenden Statistiken zu den

erfolgten Impfungen, die diversen Informatikpannen wie jüngst bei der Registrierung für den Pieks

mit einem Vakzin. Der Basler Kantonsarzt sagt aber auch: «Ein guter Chef zeichnet sich auch dadurch

aus, dass er zu Fehlern stehen kann, so lernen alle, offener mit Fehlern umzugehen.»

Eine gute Fehlerkultur vermisse er bei vielen Akteuren in der Pandemiebewältigung. Aber

offensichtlich sei man in dieser Frage noch ein wenig im Mittelalter stecken geblieben: Schon damals

suchten die Menschen in einer solchen Krise einen Schuldigen. Und als Schuldiger wolle niemand

dastehen, ist Steffen überzeugt.