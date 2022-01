Vulkaneruption vor Tonga – Die Angst vor dem unsichtbaren Tsunami Nach einem der heftigsten Vulkanausbrüche seit Jahrzehnten erschweren Pandemie und Tongas Lage mögliche Hilfsaktionen. Derweil werten Forscher die Folgen der Aschewolke für Wetter und Klima aus. David Pfeifer und Marlene Weiss

Satellitenbild der Eruption des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai auf einer der 170 Inseln des Königreiches Tonga. Foto: Keystone

Die Druckwelle war weltweit spürbar. In der Schweiz verzeichnete eine Wetterstation der ETH Zürich am Samstag kurz vor 21 Uhr einen ersten Ausschlag, der Luftdruck stieg plötzlich erst um einige Millibar an, um dann ebenso steil um rund das Doppelte wieder abzufallen, danach ging es zurück auf das Niveau vor dem Durchgang der Welle. Einige Stunden später kam aus der entgegengesetzten Richtung der zweite Teil der Welle an, der den Weg auf der anderen Seite um den Erdball genommen hatte – wer noch einen weiteren Beweis brauchte, dass die Erde kugelförmig ist, hatte ihn hier.

Aufklärungsflugzeuge aus Neuseeland versuchen seit Montag, sich ein Bild der Lage in Tonga zu machen, aber die gigantische Aschewolke, die nach dem Ausbruch des Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai ausgetreten ist, macht es schwierig, das Ausmass der Zerstörung zu erfassen. Die Tsunamis unterbrachen die Telefon- und Internetverbindungen. Die internationale Kommunikation ist durch die Beschädigung eines Unterseekabels stark beeinträchtigt, es könnte mehr als eine Woche dauern, bis die Leitungen wiederhergestellt sind.

Tonga ist eine abgelegene Inselgruppe im Südpazifik. Auf 170 Inseln leben etwa 100’000 Menschen, rund 2380 Kilometer von Neuseeland entfernt. Auch aus Australien, das noch etwas weiter weg liegt, sind Aufklärungsflüge unterwegs, aber am besten kann man die Lage bislang wohl aus dem All erfassen.

Britin ums Leben gekommen

Der Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai befindet sich in etwa 30 Kilometer Entfernung südöstlich von Tongas Insel Fonuafo’ou. «Der Hauptteil des Unterwasservulkans liegt etwa 1800 Meter über dem Meeresboden und ist 20 Kilometer breit», sagt Heather Handley, Vulkanologin an der Monash University in Melbourne. Nach Ausbrüchen in den Jahren 2014 und 2015 ist ein etwa 100 Meter hoher, mit Pflanzen bewachsener Vulkankegel über der Wasseroberfläche entstanden, der zwei kleine, früher entstandene Vulkaninseln miteinander verbunden hat. Eine kurz vor dem Ausbruch am Samstag entstandene Satellitenaufnahme zeige, dass dieser Kegel schon in den Tagen zuvor weitgehend zerstört worden sei, sagt Handley. Satelliten haben auch die Aufnahmen der gigantischen Aschewolke gemacht, die durch den Ausbruch an die Oberfläche getreten ist.

Die vom Vulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai geschaffene Insel vor dem aktuellen Ausbruch. Nun sind nur noch zwei kleine Restinseln übrig. Foto: Keystone

Das britische Aussenministerium in London teilte am Montag zunächst mit, eine 50-jährige Frau werde vermisst. Die Familie liess unterdessen wissen, die Frau sei gestorben. Ihr Mann habe die Leiche gefunden, sagte der Bruder der Vermissten dem Sender Sky News. Die Frau sei von einer Flutwelle erfasst worden, als sie ihre Hunde retten wollte.

Zwei Menschen ertranken an einem Strand im Norden Perus, aufgrund der durch den Tsunami verursachten hohen Wellen. Das Ha’atafu Beach Resort auf der Halbinsel Hihifo, 21 Kilometer westlich der Hauptstadt Nuku’alofa, wurde «vollständig zerstört», wie die Besitzer auf Facebook mitteilten. «Wir wissen, dass es grosse Zerstörung in den Ferienorten gibt», sagte Zdenko Matthew Seselja, australischer Minister für internationale Entwicklung und den pazifischen Raum, in einem Interview mit einem australischen Radiosender und fügte hinzu, dass der Flughafen von Tonga offenbar in einem relativ guten Zustand sei.

Etwa 65 Kilometer südlich des Vulkans, auf Tongatapu, der grössten Insel Tongas und Sitz der Hauptstadt, so berichtete die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern auf einer Pressekonferenz, seien Felsbrocken und Boote angeschwemmt worden. «Wenn man sieht, wie sie Barrieren und Strukturen abreissen, kann man die Kraft dieser Flutwellen begreifen», erklärte sie. «Wir wollen so schnell wie möglich in Tonga und vor Ort sein.»

Das Rote Kreuz mobilisiert sein Netzwerk, um auf den Vulkanausbruch zu reagieren. Bis zu 80’000 der 100’000 Einwohner könnten stark betroffen sein. Doch in Tonga macht man sich derweil Sorgen, dass mit den Hilfslieferungen auch Covid-19 eingeschleppt werde. Der stellvertretende Einsatzleiter für Tonga in Australien, Curtis Tu’ihalangingie, bat um Geduld, bis die tongaische Regierung entschieden hat, wie man vorgehen sollte. «Wir wollen keine weitere Welle – sprich einen Tsunami von Covid-19 – herbeiführen», sagte Tu’ihalangingie der Nachrichtenagentur Reuters am Telefon.

Jeder wolle helfen, doch alle Hilfsgüter, die nach Tonga geschickt würden, müssten unter Quarantäne gestellt werden, und es sei wahrscheinlich, dass kein ausländisches Personal an Bord von Flugzeugen gehen dürfe, sagte Tu’ihalangingie. Tonga hatte bisher einen einzigen Covid-19-Patienten, weil es eben so weit weg vom Rest der Welt liegt. Der Infizierte war am 29. Oktober 2021 aus Neuseeland eingereist. Erst Montagabend sollten die Überwachungsflüge nach Australien und Neuseeland zurückkehren und genauere Erkenntnisse mitbringen.

Asche bis in die Stratosphäre

Die finalen Auswertungen stehen noch aus, aber nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um eine der heftigsten Eruptionen der vergangenen Jahrzehnte handeln. Staub und Asche wurden rund 30 Kilometer in die Höhe geschleudert, weit in die Stratosphäre hinein und deutlich höher, als Flugzeuge üblicherweise fliegen. Allerdings dürfte das Ereignis in seinen globalen Auswirkungen nicht an den Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen im Juni 1991 heranreichen.

Damals gelangten rund 15 Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die Stratosphäre. Daraus entstand durch Reaktion mit Wasserdampf eine Schicht aus feinen Schwefelsäure-Aerosolpartikeln, die sich um die ganze Erde verteilte und spürbar Sonnenlicht abschirmte. Anders als in niedrigeren Höhen werden solche Partikel in der Stratosphäre nicht schnell durch Regen wieder ausgewaschen, sodass der Effekt rund zwei Jahre lang anhielt und die Erde vorübergehend um einige Zehntelgrad abkühlte – ein Effekt, der wegen der starken natürlichen Schwankungen nicht auf den ersten Blick in der Temperaturkurve sichtbar ist, aber dennoch messbar war.

Der aktuelle Ausbruch auf Tonga hingegen brachte es nach ersten Nasa-Messungen bislang nur auf einen Ausstoss von 400’000 Tonnen Schwefeldioxid, was nicht für eine relevante Abkühlung reichen dürfte. Allerdings kann es durchaus eine regionale Auswirkung auf Prozesse in der Stratosphäre und auf das Wetter geben. Die Wolke dürfte nun westwärts über Nordaustralien und den Indischen Ozean ziehen und werde noch einige Zeit messbar sein, schrieb Vulkanologe Simon Carn von der Michigan Technological University auf Twitter.

Noch ist unklar, ob ein weiterer grosser Ausbruch folgt. Vulkanologen rechnen aber damit, dass der Vulkan über die kommenden Tage bis Wochen aktiv bleibt.

Vulkanausbruch im Pazifik. Video: Tamedia

