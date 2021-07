Vor 20 Jahren in Burgdorf – Die Angst vor dem Gefängnis war gross Der Kanton plante, die Menschen in der Stadt ärgerten sich – vor allem jene in der Neumatt: In ihrer Nachbarschaft sollte das neue Regionalgefängnis entstehen. Cornelia Leuenberger

Die Gebäude auf dem Zeughausareal in Burgdorf wurden… Archivfoto: Thomas Peter im Jahr 2010 abgerissen. Sie mussten Platz machen für… Archivfoto: Thomas Peter das neue Verwaltungszentrum Neumatt. Foto: Daniel Fuchs 1 / 3

In der «Berner Zeitung» vom 31. Juli 2001 war zu lesen: «Das Gefängnis sorgt für Ärger.»

Und wie es für Ärger sorgte, das neue Regionalgefängnis: «Das ist eine Frechheit.» – «Das ist wirklich ein Schmarren.» – «Dieses Gefängnis ist eine Sauerei.» So und ähnlich tönte es vor 20 Jahren, als der BZ-Kollege sich im Neumatt-Quartier in Burgdorf umhörte.

Ziemlich nahe bei den Wohnhäusern

Was war da bloss geschehen? Der Kanton plante, auf dem Areal des ehemaligen Zeughauses die bestehenden Gebäude abzureissen und an ihre Stelle ein neues Regionalgefängnis zu bauen. Bis jetzt waren die Delinquenten oben auf dem Schloss eingesperrt worden. Und dort sollten sie nach Ansicht der Menschen unten in der Stadt auch bleiben.