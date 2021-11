Interview zum asiatischen Jahrhundert - «Die Angst vor China ist unbegründet»

Auf dem Weg zur Nummer 1 der Welt: Riesiges Porträt von Staatschef Xi Jinping anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung der Volksrepublik China am 1. Oktober 2019.

Mister Mahbubani, China und mehrere Staaten Ostasiens bekämpfen das Coronavirus deutlich besser als der Westen. Zeigt das, dass wir im asiatischen Jahrhundert sind, das Sie schon lange vorausgesagt haben?

Das ist ein weiteres Anzeichen für den Anfang eines asiatischen Jahrhunderts, das vor allem durch den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas bereits im Entstehen ist. Es ist ziemlich erschütternd, zu sehen, wie schlecht etwa die USA vor allem während der Trump-Präsidentschaft mit der Pandemie umgegangen sind. Es gibt einen gravierenden Unterschied in der Zahl der Covid-Toten pro eine Million Einwohner zwischen westlichen und ostasiatischen Staaten: In den USA liegt die Zahl der Todesfälle pro Million bei über 2000, in den Ländern Ostasiens sind es weniger als 100.