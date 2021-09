Stiftung Lebensart – Die Angestellten müssen zum Test antreten Aus der Bitte wird ein Befehl. Weil keine 40 Prozent der Mitarbeitenden geimpft sind, erklärt die Heimleitung das Testen als obligatorisch. Susanne Graf

Sieht sich zu strengeren Anweisungen gezwungen: Lebensart-Geschäftsführer Lukas Bär. Foto: Nicole Philipp

Vorsorgen – das möchte die Stiftung Lebensart Bärau. Und dafür sorgen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihrer Häuser möglichst gut vor Covid geschützt sind. Darum heisst es ab kommenden Montag für alle nicht immunen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: «einmal pro Woche in ein Röhrchen spucken». So umschreibt Geschäftsführer Lukas Bär, was er schon seit Wochen von jenen erwarten würde, die sich bisher nicht impfen liessen.

Die Impfquote ist tief in der Stiftung Lebensart. Nur etwa 35 bis 36 Prozent der Angestellten hätten sich mit der Spritze gegen das Virus schützen lassen, sagt Bär auf Anfrage. Einige wenige Prozent seien genesen. «Von mehr als der Hälfte wissen wir nicht, wo sie stehen», gibt der Geschäftsführer zu bedenken. Deshalb habe man diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Anfang August immer wieder zu seriellen Tests aufgerufen.