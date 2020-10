Zollbrück: Schutz vor dem Hochwasser – Die angepassten Pläne liegen auf Beim Hochwasserprojekt Unterer Frittenbach mussten kleine Anpassungen vorgenommen werden. Die aktualisierten Pläne sind auf den Gemeinden Rüderswil und Lauperswil einsehbar. Jacqueline Graber

Das Platzbrüggli ist bei Hochwasser ein Nadelöhr: Hier soll das Bachbett ungefähr um einen Meter vertieft werden. Foto: Christian Pfander

Normalerweise plätschert der Untere Frittenbach in Zollbrück ruhig dahin. Doch bei einem Unwetter kann der Bach innert Kürze zu einem tosenden Gewässer werden. Dies geschah letztmals im Sommer 2018. Damals wurden Strassen unterspült, Wiesen überschwemmt und Keller gefüllt. Um solchen Schäden vorzubeugen, arbeiten Spezialisten bereits seit einigen Jahren an einem Hochwasserschutzprojekt. Der Bach soll auf einer Länge von 2,9 Kilometern verbaut und, wo immer möglich, verbreitert werden.

Neue Pläne präsentiert

Das Mitwirkungsverfahren fand im Sommer 2017 statt. Danach wurde das Projekt in die Vorprüfung und die Vernehmlassung an den Kanton und den Bund geschickt. Nach den Rückmeldungen verschiedener Fachstellen mussten noch kleine Anpassungen vorgenommen werden. Diese sind gemacht. Nun wurden die aktualisierten Pläne im Saal des Restaurants Sternen in Zollbrück präsentiert.