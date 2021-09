Die Hornusser feiern – Die anderen wurden ihnen zu stark Vor 100 Jahren taten sich die Emmentaler zusammen – um ihren Einfluss im Eidgenössischen Hornusserverband nicht zu verlieren. Cornelia Leuenberger

Hornussen ist längst kein Spiel mehr – sondern ernst zu nehmender Sport. Im Bild Stefan Luginbühl, HG Heimiswil. Foto: Iris Andermatt

Wer Hornussen hört, denkt automatisch ans Emmental. Es gibt wohl – ausser dem löchrigen Käse – kaum etwas, was noch fester mit dem Land zwischen Zielebach und Schangnau in Verbindung gebracht wird als das Spiel mit Nouss, Stecken und Schindel. Wobei aus dem sonntäglichen Vergnügen der frühen Jahre längst ein Sport geworden ist, den mit einigem Trainingsaufwand zu betreiben hat, wer erfolgreich sein will.

Hier soll es aber weniger um die sportliche Seite des Hornussens gehen als vielmehr um die gesellschaftliche: Am Wochenende feiern die Emmentaler das 100-jährige Bestehen ihres Unterverbandes. Dass es ihn gibt, ist nicht zuletzt den Hornussern in den anderen Landesteilen zu verdanken.