KI-Attacke gegen Autoverkehr – Die Ampel, die Gewerbler wahnsinnig macht Bern will Velocity Nr. 1 werden. Um Velofahrende zu bevorzugen, setzt die Stadt auf intelligente Ampeln. Eine wird bereits getestet. Dölf Barben

Klarer Fall Nr. 1: Dieser Lieferwagen wurde vor der Berner Lorrainebrücke von der Ampel ausgebremst. Foto: Barbara Héritier

Das System wurde klammheimlich installiert. Ohne Medienkonferenz. In der Stadt Bern ist am Bollwerk seit bald zwei Jahren eine dynamisch-sensible Ampelanlage in Betrieb. Dynamisch-sensibel heisst: Die Grünphase ist nicht immer gleich lang.