Waffenboom in den USA – Die Amerikaner sind bewaffnet wie noch nie Nicht nur weisse, konservative Männer auf dem Land oder in den Kleinstädten kaufen Pistolen und Gewehre, sondern zunehmend auch Schwarze und Frauen. Hubert Wetzel aus Washington

Gute Geschäfte: Tiffany Teasdale-Causer in ihrem Waffenladen in Lynnwood, Washington. Foto: Keystone

Niemand ist so bedrohlich wie der eigene Nachbar, zumal wenn draussen im Land ein Virus wütet, wenn in den Städten randaliert und geplündert wird und Milizen aufmarschieren. Ganz so dramatisch war die Lage im vergangenen Jahr in den USA zwar nicht, insgesamt sind die Amerikaner recht zivilisiert durch die Pandemie gekommen.

Doch der hunderttausendfache Covid-Tod, die zum Teil gewalttätigen «Black Lives Matter»-Proteste, ein gewisses Gefühl der Gesetzlosigkeit angesichts von Strassenschlachten und Bürgerwehren und dann auch noch der Sturm auf das Capitol am 6. Januar – all das hat den Menschen Angst gemacht. Und in den USA kann man auf Angst dadurch reagieren, dass man sich eine Pistole oder ein Gewehr kauft.

Über 400 Millionen Waffen in Privatbesitz

Das haben 2020 mehr Amerikaner denn je getan. Nach Angaben des US-Verbands der Waffenhersteller (NSSF) wurden voriges Jahr 21 Millionen Schusswaffen verkauft – so viele wie noch nie in einem Jahr. Gegenüber dem Vorjahr, in dem 13 Millionen Waffen verkauft worden waren, war das ein Anstieg um mehr als 60 Prozent.

Die Zahl der Schusswaffen in Privatbesitz, die schon vor dem Krisenjahr 2020 auf bis zu 400 Millionen geschätzt wurde, ist damit noch einmal deutlich gestiegen. Ähnlich drastisch stieg der Verkauf von Munition an, zig Millionen Patronen wurden verkauft. Und die Zahlen aus dem Frühjahr 2021 lassen darauf schliessen, dass der Trend anhält.

Acht Millionen Amerikaner haben letztes Jahr zum ersten Mal eine Waffe gekauft.

Mindestens so interessant wie die Gesamtzahl der verkauften Waffen ist die Zusammensetzung der Käuferschaft. Die NSSF schätzt, dass mehr als ein Viertel der Käufer im vergangenen Jahr Erstkunden waren, die zuvor keine Waffen besessen hatten. Das bedeutet: Gut acht Millionen Amerikaner, die bisher auf Pistolen und Gewehre verzichtet hatten, haben sich den Zustand ihres Landes angesehen und sind zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht doch ratsam sein könnte, eine Schusswaffe zu besitzen.

Das ist nicht gerade ein Beweis, dass sie ihrer Regierung oder ihren Landsleuten vertrauen. Vor allem aber sind es nicht mehr nur die üblichen Personen, die Waffen kaufen – weisse, konservative Männer auf dem Land oder in den Kleinstädten. Zwar machen sie nach wie vor den grössten Teil der Waffenbesitzer in den USA aus.

Doch nach den Kundendaten der NSSF waren 40 Prozent der Menschen, die im vergangenen Jahr in einen Waffenladen gingen, Frauen. Die am schnellsten wachsende Kundengruppe waren zudem Schwarze: Sie kauften im vergangenen Jahr fast 60 Prozent mehr Waffen als 2019.

Schwerbewaffneter Patriot: Mitglied der «Patriot Prayer»-Gruppe an einer Demonstration in Seattle. Foto: Keystone

Unterm Strich bedeutet das: Mehr Amerikaner denn je sind bewaffnet. Und der Waffenbesitz ist zu einem breiteren gesellschaftlichen Phänomen geworden, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Für die Debatte über schärfere Waffengesetze hat das Folgen. Je selbstverständlicher Waffenbesitz wird, desto schwieriger ist es politisch, den freien Zugang zu Waffen einzuschränken. (Lesen Sie dazu den Artikel «Tausende liefen bis auf die Zähne bewaffnet durch US-Stadt».

Man kann diese Veränderung auch sehr gut an der Art und Weise ablesen, wie Amerikas Waffenbesitzer sich organisieren. Noch vor kurzem gab es nur zwei grosse, bekannte Lobbyorganisationen in den USA, die National Rifle Association (NRA) und die Gun Owners of America.

Beide stehen politisch weit rechts, und vor allem die NRA nahm für sich in Anspruch, die einzige Stimme der Waffenbesitzer in Amerika zu sein. Die politische Schlagkraft der Organisation war gefürchtet. Derzeit versinkt die NRA allerdings in einem Korruptionsskandal, der zu ihrer Auflösung führen könnte.

Für Schwule und Lesben gibt es Organisationen wie Armed Equality oder Pink Pistols.

Zuletzt wurden jedoch auch viele neue Gruppen gegründet, die sich für das Recht auf freien Waffenbesitz einsetzen, die aber mit dem alten, erzkonservativen und von Weissen dominierten Establishment nichts zu tun haben wollen.

Für besonders linke Waffenfreunde gibt es die Socialist Rifle Association, die auch Essen an Bedürftige verteilt. Für Schwule und Lesben gibt es Organisationen wie Armed Equality oder Pink Pistols. Waffenbesitzer, die lateinamerikanische Wurzeln haben, können Mitglied der Latino Rifle Association werden. Und für Schwarze gibt es Organisationen wie die Black Gun Owners Association oder die National African American Gun Association.

Recht auf Waffenbesitz und Selbstverteidigung

Als vorigen Sommer rechte Milizen durch Amerika liefen, deren Angehörige überwiegend weiss waren, tauchten in manchen Städten auch schwer bewaffnete Schwarze auf – Mitglieder der militanten afroamerikanischen «Not Fucking Around Coalition».

So verschieden die politischen Positionen dieser Gruppen im Detail sein mögen, sie alle verbindet eine Überzeugung: Jeder Amerikaner hat das Recht, eine Schusswaffe zu besitzen, um sich und seine Familie, sein Leben und sein Eigentum zu verteidigen. Von wo und wem die Gefahr ausgeht, darüber sind diese Gruppen zwar sehr unterschiedlicher Ansicht. Darüber, wie man der Bedrohung am besten begegnet, herrscht hingegen Einigkeit: mit einem Gewehr oder einer Pistole in der Hand. (Lesen Sie dazu auch den Artikel «Weisse tun sich in Bürgerwehren zusammen».)

