Shakespeare bei den Bühnen Bern – Die Amazonenkönigin ist sauer Das feministische Anliegen geht unter im Klamauk: Die Bühnen Bern zeigen «Ein Sommernachtstraum», angereichert mit Texten des genderfluiden Hausautors Kim de l’Horizon. Lena Rittmeyer

Unter dem Hochzeitskleid der schwarze Hoodie: Hippolyta (Lucia Kotikova) hat keine Lust auf Unterordnung. Foto: Yoshiko Kusano

Endlich nimmt es Fahrt auf, das Liebeskarussell. Und wer jetzt genau wen begehrt, ist gar nicht mal so übersichtlich: Der eine klammert sich an die andere, während jene dem Vierten hinterherläuft. So ist das eben bei Shakespeare: Im Zauberwald bei Athen, da spielen die Leidenschaften verrückt, da ranken sich wunderliche Liebespflänzchen um unberührte Herzen.

Bis aber die unglückliche Viererkiste voller reizender Hingabe zu raufen beginnt, hat man sich in der Vidmar 1 schon einige Male ungeduldig die Maske zurechtgerückt. Bei diesem «Sommernachtstraum», den die Bühnen Bern, angereichert mit Texten ihres genderfluiden Hausautors Kim de l’Horizon, zeigen, stimmt etwas mit der Energie nicht.