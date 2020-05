Pflegebetten im Oberaargau – Die Alterszentren schaffen mehr Platz Im Oberaargau gibt es gleich mehrere Bauvorhaben von Pflegeinstitutionen, zum Beispiel in Aarwangen. Gegen das Projekt des dortigen Alterszentrums sind aktuell fünf Einsprachen eingegangen. Tobias Granwehr

Hier auf der südöstlichen Seite des bestehenden Traktes in Aarwangen will die Stiftung Lebensart einen Anbau mit 40 Betten errichten. Foto: Beat Mathys

Verschiedene Alterszentren in der Region wollen ihre Betriebe erweitern. Auch dasjenige in Aarwangen, das der Stiftung Lebensart in Bärau gehört, hat Ausbaupläne. Vorgesehen ist auf der südöstlichen Seite des bestehenden Gebäudes ein Erweiterungstrakt mit zusätzlichen Zimmern für 40 pflegebedürftige Menschen. Damit würde sich die Kapazität in Aarwangen auf 85 Betten erhöhen.