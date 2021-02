Impfen im Oberaargau – Die Altersheime müssen sich gedulden Wegen Lieferengpässen warten viele Altersinstitutionen auf den Corona-Impfstoff. Bei Oberaargauer Heimleitungen sorgt die Warterei für unterschiedliche Reaktionen. Beatrice Beyeler , Tobias Granwehr

Man werde im Regen stehen gelassen, sagt Bernadette Eichmüller, Leiterin der Stiftung Lindenhof in Langenthal. Foto: Beat Mathys

Er warte und warte und warte. Das schreibt ein 84-jähriger Leser dieser Zeitung. Der Bewohner des Langenthaler Altersheims Lindenhof sehnt sich nach einem mobilen Impfteam, das eigentlich schon im Januar hätte vorbeikommen sollen. So war es ihm und den weiteren Heimbewohnern zumindest versprochen worden.

Am Telefon erklärt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, dass er keinesfalls dem Lindenhof einen Vorwurf mache. «Wir wurden frühzeitig informiert und konnten unsere Anmeldungen deponieren.» Doch die Heimleitung könne nicht mehr machen, als auf Anweisung «von oben», also vom Kanton, zu warten.