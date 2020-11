Energieversorgung Interlaken – Die alten Turbinen werden ersetzt Nach 96 Jahren wurden drei alte Turbinen im IBI-Flusskraftwerk am Mittwoch zum letzten Mal abgeschaltet. Ihre effizienteren Nachfolgerinnen sollen ab Sommer 2022 Strom produzieren. Sibylle Hunziker

IBI-Verwaltungsratspräsidentin Brigitte Zaugg schaltete am Mittwoch die letzte der alten Turbinen ab. Foto: Sibylle Hunziker

Heute liefert das Flusskraftwerk der Industriellen Betriebe Interlaken (IBI) AG durchschnittlich 5 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr. «Mit den neuen Turbinen sollen es gut 7 Millionen kWh werden, rund 7 Prozent des Energieverbrauchs von Interlaken, Matten und Unterseen», sagte Projektleiter Walter Bärtschi an der kleinen «Abschiedszeremonie», bei der die drei alten Turbinen am Mittwoch abgeschaltet wurden.

Das IBI-Kraftwerk wurde 1897 als eines der ersten in der Schweiz gebaut, um das touristisch boomende Interlaken mit Strom zu versorgen. Es nutzte das Gefälle zwischen der Grossen Aare und dem damals frisch gebauten Schifffahrtskanal. 1924 wurden neue Turbinen eingebaut, die bis am Mittwoch in Betrieb blieben.