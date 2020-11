Neuer Laden in Oberburg – Die alten Häuser müssen weichen Coop will in der Gemeinde eine Kombiverkaufsstelle bauen. Werden deshalb zwei Gebäude an der Emmentalstrasse abgerissen? Susanna Fricke-Michel

Diese beiden Gebäude an der Emmentalstrasse sollen verschwinden. Foto: Marcel Bieri

Ein Stöckli und ein Speicher an der Emmentalstrasse in Oberburg sollen dem Erdboden gleichgemacht werden. Die Coop Immobilien AG hat bei der Gemeinde das entsprechende Gesuch eingereicht. Die beiden alten Gebäude liegen in unmittelbarer Nähe des Baumarkts und des Supermarkts des Grossisten. Auch diese Lokalitäten sind in die Jahre gekommen.

Patricia Straumann, Mediensprecherin von Coop, erklärt: «Die Bausubstanz des Stöckli und des Spychers weist Mängel auf.» Der Abriss der baufälligen Gebäude erfolge deshalb, sobald die entsprechende Bewilligung vorliege. Das Abbruchmaterial der beiden Gebäude werde «fachgerecht entsorgt.» Derzeit seien keine Auswirkungen auf den Verkehr der Strasse bekannt, die bereits jetzt nicht nur zu Stosszeiten häufig überlastet ist. Genaue Informationen dazu, wofür das Grundstück künftig genutzt werden soll, will Coop noch nicht bekannt geben.