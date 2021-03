Baumfällung ist vom Tisch – Die alte Linde in Grünenmatt bleibt stehen Die geschichtsträchtige Linde beim alten Schulhaus Grünenmatt sollte wegen einer Strassensanierung weichen. Das sorgte für Widerstand. Nun hat sich das Blatt gewendet.

Der über 150-jährige Baum beim alten Schulhaus Grünenmatt bleibt stehen. Foto: Marcel Bieri

Wenn ein Baum gefällt werden soll, kochen oftmals die Emotionen hoch. Insbesondere, wenn es sich um einen handelt, der schon seit Jahr und Tag das Ortsbild prägt. So sorgte es auch in Grünenmatt für Widerstand, als bekannt wurde, dass die über 150-jährige Linde beim alten Schulhaus weichen soll, wie die Zeitung «D’Region» berichtete. Nun ist der geschichtsträchtige Baum gerettet. Die alte Linde werde doch nicht gefällt, schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung. Das hat der Gemeinderat von Lützelflüh entschieden.

Weichen sollte der Baum wegen der Sanierung der Zufahrt Stühligen. Denn seine Wurzeln befinden sich genau dort, wo eine neue Entwässerungsleitung erstellt werden sollte. Der Baum würde durch die geplanten Bauarbeiten verletzt, hielt der für das Ressort Tiefbau zuständige Gemeinderat Beat Zaugg (SVP) fest.