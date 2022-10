Frutiger Wahrzeichen – Die alte Burg aus dem neuen Drucker Nach dem verheerenden Brand im Jahr 1885 wurde die stolze Tellenburg zur Ruine. Jetzt hat sie Peter Fries als Modell nachgebaut – mit dem 3-D-Drucker. Godi Huber

Die Tellenburg, wie sie sich vor dem Grossbrand im Jahr 1885 präsentierte, wurde von Peter Fries detailgetreu nachgebaut. Foto: PD

Es war der 20. Oktober im Jahr 1885. Eine möglicherweise im Schweinestall liegen gelassene Zigarre entfachte ein Feuer, das sich immer stärker ausbreitete, wodurch die einst mächtige Tellenburg in Frutigen vollständig ausbrannte. Aus dem um 1200 erbauten Verteidigungsbauwerk war in wenigen Stunden eine Ruine geworden, an der bis auf den heutigen Tag der Zahn der Zeit nagt. Wie die Burg vor dem Brand ausgesehen hatte, wusste lange Zeit niemand genau, Pläne und Bilder waren lückenhaft.