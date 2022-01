«Angetippt» zu Trauerarbeit – Die Alpen und ihre dunklen Seiten

Tom lebt in den Zwischenwelten der Nacht. Wenn es dunkel wird, fährt er ausländische VIPs von den Botschaften in Bern quer durch die Schweiz. Hin zum Gotthardmassiv oder auf den Grimselpass, wo sich der Totensee als abgründiger Ort geradezu anbietet.

Dass sich dieser Tom so sehr in die Schattenwelten hineinwünscht, hat mit seiner Frau Nina zu tun. Sie starb 2014 in Los Angeles an Krebs.