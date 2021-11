Geografie der Armut - «Die Akzeptanz, sich Hilfe zu holen, ist auf dem Land kleiner»

In den Städten sind besonders Haushaltshilfen arm, auf dem Land Menschen im Rentenalter. Soziologe Oliver Hümbelin über die regionalen Unterschiede von Armut.

Oliver Hümbelin, wohin im Kanton Bern würden Sie auf keinen Fall ziehen, um nicht zu verarmen?

So einfach ist es nicht, Armut kommt überall vor. Gerade in Städten gibt es zwar eine gewisse räumliche Trennung, aber «Orte» sind nicht per se mit einem klaren Verarmungsrisiko verbunden. Vielmehr ist es umgekehrt: Menschen wählen den Wohnort wegen ihrer finanziellen Lage.