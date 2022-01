Asylunterkunft in Rohrbach – Die aktuellen Mieter fühlen sich verschaukelt Ab März werden minderjährige Flüchtlinge in Rohrbach leben. Die jetzigen Mieter der vorgesehenen Häuser erfuhren von der Gemeinde davon anstatt vom Vermieter. Tobias Granwehr

An der Hauptstrasse in Rohrbach werden im März die ersten Asylsuchenden einziehen. Foto: Beat Mathys

Das ist die Geschichte zweier Brüder, die in Rohrbach in zwei grossen Häusern wohnen. Das eine liegt an der Hauptstrasse, das andere im dahinterliegenden Sagiloch. Die Liegenschaften bilden eine Einheit, der grosszügige Garten ist von beiden Gebäuden aus zugänglich. Der Aussenbereich mit Pool wird von den Brüdern gleichermassen genutzt.

Die zwei jungen Männer staunten nicht schlecht, als sie kürzlich erfuhren, was mit den beiden Häusern passieren soll.

Erst von der Gemeinde informiert

Zu Beginn des Jahres gab der Kanton bekannt, dass die Liegenschaften als Wohnheime für unbegleitete minderjährige Flüchtende gemietet würden. Sie seien gleichentags wie die Medien und die Öffentlichkeit über die Pläne informiert worden – und das nicht einmal vom Vermieter selbst, sondern von der Gemeinde. Das erzählten die beiden Brüder, nachdem sie den Artikel in dieser Zeitung gelesen hatten.