Spenden statt Rabatte geben – Die Aktion soll allen nützen Das Modegeschäft Vestita ist trendy. Aber den Trend, zum Neustart die Kundschaft mit Rabatten anzulocken, lässt es aus. Dafür sammelt das Burgdorfer Unternehmen mit Botschaften Spenden für andere. Susanna Fricke-Michel

Im Haus Zum Kyburger in Burgdorf praktizieren ab der ersten Etage Ärzte, im Parterre verkauft Vestita Mode. Foto: Walter Pfäffli

In den Kleidergeschäften werden wieder fleissig Kleider gefaltet, gestapelt oder aufgehängt. So auch im Modegeschäft Vestita. Dort werden derzeit aber auch Zettel mit unterschiedlichsten Botschaften aufgehängt, die dem Burgdorfer Unternehmen nun gemailt werden. Keine Bestellungen oder Reklamationen, sondern völlig unterschiedliche Mitteilungen rund um die ausserordentliche Situation, die durch das Coronavirus entstanden ist. Für jeden Beitrag spendet Vestita zehn Franken an eine gemeinnützige Einrichtung.