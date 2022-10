Fliegerschiessen auf der Axalp – Die Akrobaten zeigen abermals ihr Können Für Aviatik- und Militär-Fans ist es ein grosses Highlight: Das Fliegerschiessen der Luftwaffe auf der Axalp lockt auch heuer wieder viel Publikum an. Hans Peter Roth UPDATE FOLGT

Die Präsentationen der Schweizer Luftwaffe stiessen am Mittwochnachmittag auf grosses Interesse. Foto: Hans Peter Roth

Die Flugvorführungen der Schweizer Luftwaffe am Fliegerschiessen auf der Axalp (Gmd. Brienz) haben am Mittwoch wieder Tausende Interessierte ins Berner Oberland gelockt. Am zweitägigen Anlass zeigt die Luftwaffe einem breiten Publikum ihr Können in alpiner Umgebung. Das Programm der Akrobaten der Lüfte dauert jeweils von 14 bis circa 15.30 Uhr und ist an beiden Tagen (Mittwoch und Donnerstag) identisch.

Ein von den Luftakrobaten «gezeichnetes» Herz über dem Event-Gelände. Foto: Hans Peter Roth

Auch Superpumas waren am Fliegerschiessen in Aktion zu sehen. Foto: Hans Peter Roth

Die Patrouille Suisse stieg in den Himmel. Foto: Hans Peter Roth

Am Mittwochmittag war alles bereit für die Ausgabe 2022 des Fliegerschiessens – bei Bilderbuch-Wetter. Foto: Hans Peter Roth

Es ist gut zu erkennen, wie zahlreich die Aviatik- und Militär-Fans angereist waren. Foto: Hans Peter Roth

Fehler gefunden?Jetzt melden.