Nach dem Superwahlherbst – Die Agglo – linker, mittiger, progressiver Die Agglogemeinden verzeichnen nach den Wahlen bemerkenswerte Verschiebungen: Grüne und Mitteparteien jubeln, die FDP muss über die Bücher. Die Gründe. Stephanie Jungo , Cedric Fröhlich

Die Stadt Bern und ihre Agglomeration. Foto: Andreas Blatter

Wer Bern mit seinen Problemen, Vorzügen und Widersprüchen erleben möchte, der nimmt am besten den 10er-Bus. Von Köniz nach Ostermundigen, einmal quer durch den Kuchen, die Hauptstadtregion. Über Asphalt und Pflastersteine, vorbei an Betonbauten und Weltkulturerbe. Hinaus an den grünen Rand.

Stadt und Agglomeration sind heute enger miteinander verbunden als je zuvor. Wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch. Und doch haben Berns Nachbarinnen ihren eigenen Takt. Dieser Takt hat sich verändert.

In der Berner Agglo geht ein Superwahlherbst zu Ende. In Ostermundigen, in Muri, Zollikofen, Worb und Münchenbuchsee kam es zu bemerkenswerten Verschiebungen der politischen Verhältnisse.