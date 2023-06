Analyse zum «Dammbruch» in Thüringen – Die AfD setzt die Demokratie unter Spannung Erstmals in Deutschland hat die rechtsradikale Partei ein kommunales Spitzenamt erobert. Symbolisch ist das ein Triumph. Aber bringt er die AfD auch näher zur Macht? Dominique Eigenmann aus Berlin

Die AfD bejubelt ihren Wahlsieger: Björn Höcke (links), Chef der Landespartei in Thüringen, und Tino Chrupalla, Vorsitzender der Bundespartei, nehmen den neuen Landrat Robert Sesselmann in die Mitte. Foto: Martin Schutt (Keystone)

1930 hätten Adolf Hitlers Nationalsozialisten ebenfalls in Thüringen erstmals eine Landtagswahl gewonnen, warnten am Sonntagabend in den sozialen Medien manche. Andere sahen eine Götterdämmerung der Demokratie heraufscheinen, beklagten einen Tabubruch, eine Zäsur oder – wie der Zentralrat der Juden – einen «Dammbruch», den die demokratischen politischen Kräfte in Deutschland «nicht einfach hinnehmen» dürften.