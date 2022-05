Wechsel bei Parkhaus Thun AG – Die Ära Maurer geht zu Ende Die Parkhaus Thun AG wird im Sommer 50-jährig. 33 Jahre war Andreas W. Maurer ihr Geschäftsführer. Bald wird ihn Katharina Fahrni ablösen. Andreas Tschopp

Andreas W. Maurer (r.) gibt nach 33 Jahren die Geschäftsführung der Parkhaus Thun AG ab an Katharina Fahrni, die an der GV schon mal Blumen erhielt. Foto: Andreas Tschopp

«Wir dürfen dieses Jahr das 50-Jahr-Jubiläum feiern, was doch etwas Besonderes ist», sagte der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz. In seiner Funktion als Verwaltungsratspräsident der Parkhaus Thun AG orientierte er am Montag erst über deren Geschäftsgang im Jahr 2021 und führte danach durch die Jubiläumsgeneralversammlung, die im festlichen Rahmen im Restaurant Beau-Rivage abgehalten wurde und ganz im Zeichen stand der Verabschiedung des langjährigen Geschäftsführers Andreas W. Maurer. «Er schrieb wesentlich mit an der Geschichte der AG», betonte Lanz, «und die Thuner Parkhäuser tragen seine Handschrift.»