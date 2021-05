Waffenplatz in Thun – Die älteste Kaserne erstrahlt in neuem Glanz Die Mannschaftskaserne war die allererste Kaserne in der Schweiz. Das Besondere sind ihre Loggiengalerien. Zu lesen im neuen Schweizerischen Kunstführer. Franziska Streun

Mittelbau Südfassade nach der Sanierung 2013 bis 2021. Die Fassade wurde nicht rückgeführt. Es fehlen bereits früher entfernte Baudetails. Foto: PD/GSK

Wer über die Allmendstrasse in Thun fährt, passiert Dutzende militärische Gebäude auf einem insgesamt rund 6,5 Quadratkilometer grossen Gelände – womöglich, ohne viel zu überlegen. Manche stören sich vielleicht an der Tatsache, dass Thun der älteste und grösste Waffenplatz der Schweiz ist, andere fühlen einen gewissen Stolz oder schwelgen in alten Erinnerungen.

Ein Blick ins Innere der Mannschaftskaserne: Zu sehen auf diesem Bild sind das repräsentative sogenannte Atrium und die Durchfahrt im Mittelbau (von 2013). Foto: PD/GSK

Für all jene, die sich für die Architektur dieser teils aussergewöhnlich repräsentativen historischen Bauten interessieren und sich Fragen zu deren Geschichte stellen, liefert der neuste Kunstführer der Schweizerischen Gesellschaft für Kunstgeschichte (GSK) und des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), «Die eidgenössischen Kasernen in Thun», spannende Antworten (vgl. Kasten).