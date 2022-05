Nachruf auf Hedy Schoder – Die älteste Hauptgässlerin lebt nicht mehr Über 60 Jahre lang hat sie die bekannte Thuner Messerschmiede betreut. Jetzt ist Hedy Schoder mit 93 Jahren als älteste Hauptgässlerin gestorben. Nelly Kolb

Hedy Schoder ist 93-jährig gestorben. Foto: PD

«Im Stedtli ist es leerer und in der Altstadt kühler geworden», hielt Pfarrerin Margrit Schwander an der Trauerfeier für Hedy Schoder-Steuri fest. Die gebürtige Leissigerin ist nach ihrer Heirat mit Paul Schoder und der Übernahme der Messerschmiede in der Oberen Hauptgasse in Thun eine überzeugte Hauptgässlerin geworden. Mit ihrem Charme und Fachwissen hatte sie einen grossen Anteil daran, dass der Name und die Marke Schoder in die ganze Welt hinausgetragen wurden.