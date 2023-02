Fasnacht in Langenthal – Die älteste Clique kümmert sich um die Jüngsten Seit 100 Jahren gibt es das Quodlibet. Ohne diese Clique wäre die Kinderfasnacht nicht, was sie ist. Oder schlimmer noch: Es gäbe sie gar nicht. Cornelia Leuenberger Raphael Moser Fotos

Haben wir alles beisammen? Die Mitglieder des Quodlibet organisieren seit beinahe 100 Jahren die Kinderfasnacht im Bären. Fotos: Raphael Moser

Der Fasnachtsmontag ist in Langenthal seit je fest in Kinderhand. Um 10.31 Uhr wird den kleinen Närrinnen und Narren in der Markthalle ein Frühstück serviert. Um 13.01 Uhr startet ihr Umzug durch die Innenstadt, und danach gehts weiter in den Gasthof Bären, wo ab 14.01 Uhr vielerlei Unterhaltung auf die 1.- bis 5.-Klässler wartet.