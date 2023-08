Grosses Wahlkampfthema: Abtreibungsgegnerin und Abtreibungsbefürworterin streiten vor dem Supreme Court in Washington. Foto: Nathan Howard (Getty Images)

Was gerade in Ohio passiert ist, dürfte die Strateginnen und Strategen unter den US-Republikanern zutiefst verunsichern. Die Wählerschaft im Bundesstaat hat nicht bloss durchschaut, welcher Plan hinter einer vermeintlichen simplen Abstimmung über eine Verfassungsänderung steckte, sie ist auch in grosser Zahl angetreten, um diesen Plan zu verhindern. Die Republikaner wollten gewissermassen durch die Hintertür erwirken, dass in dem Bundesstaat Abtreibungen ab der sechsten Woche illegal bleiben. Diese Hintertür haben die Wählerinnen und Wähler von Ohio mit Wucht zugeknallt. (Lesen Sie hier den Bericht dazu.)