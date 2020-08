Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Stefan Schnyder. Foto: Raphael Moser

Ein November in Bern ohne Zibelemärit. Das ist für die meisten Bernerinnen und Berner eigentlich gar nicht vorstellbar. Doch das Coronavirus verunmöglicht in diesem Jahr eine Durchführung. Zu diesem Schluss ist die Berner Stadtregierung gekommen. Ein umsichtiger Entscheid. Auch wenn er in der gleichen Woche gefallen ist, in welcher der Bundesrat eine Aufhebung des Verbots von Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern beschlossen hat.