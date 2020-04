Von Schüpbach nach Uruguay – Die abgeschotteten Auswanderer Susanne und Ruedi Althaus sind letztes Jahr nach Uruguay ausgewandert, um dort ein neues Leben zu starten. Wir fragen nach, wie sich die globale Krise auf das Projekt des Ehepaars aus dem Emmental auswirkt. Pia Scheidegger

Ruedi und Susanne Althaus in ihrem ehemaligen Zuhause in Schüpbach, kurz bevor sie nach Uruguay auswanderten. Foto: Raphael Moser

Grün soweit das Auge reicht, ein paar Bäume in der Ferne. «Es fühlt sich an, als wären wir auf einer einsamen Insel», sagt Susanne Althaus, als sie die Kamera ihres Smartphones von der Umgebung wieder auf sich lenkt. Das Interview führen wir über Videotelefonie. Zusammen mit ihrem Mann Ruedi Althaus ist sie letztes Jahr nach Uruguay ausgewandert. Bekannt wurde das Paar durch die SRF-Sendung «Auf und davon». Wie wir damals berichteten, haben sich die Emmentaler entschieden, in Südamerika ein Ferienresort mit fünf Bungalows und einem Restaurant aufzubauen. Mitten in der Pampa. Deshalb fühlen sie sich, als würden sie auf einer einsamen Insel leben. Weitab von der Hektik der Welt.