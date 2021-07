Ausflugstipp – Die Aareschlucht – ein Naturwunder aus der Kreidezeit Die spektakuläre Aareschlucht bei Meiringen eignet sich mit ihren konstant kühlen Temperaturen speziell als Ausflugsziel an heissen Tagen. Urs Wüthrich

Ein gut befestigter Weg führt durch die Aareschlucht. An gewissen Stellen kann es eng werden. Foto: Manuel Zingg

Schon die Anfahrt lohnt sich. Gemütlich mit dem Zug den Brienzersee entlang Richtung Meiringen. Bald lugt am gegenüberliegenden Hang das fast märchenhafte Hotel Giessbach hervor. Es scheint aus einer anderen Welt zu sein. Nach Brienz fliesst die Aare harmlos und parallel zum Schienenstrang. Das eigentliche Spektakel aber liegt noch vor uns: die Aareschlucht im Haslital. In Meiringen angekommen, fährt die Zentralbahn in zwei Minuten zur Station Aareschlucht West. Zu Fuss erreicht man das Eingangsportal zum 1,4 Kilometer langen Naturwunder in knapp zehn Minuten. Da gibts auch einen Shop mit allerlei Souvenirs, darunter ein Bild der Schlucht als 1000er-Puzzle.