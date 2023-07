Littering an der Aare – Die 50-Franken-Boote werden zum Wegwerfprodukt Weil Aareböötler im vergangenen Sommer regelrechte Abfallberge hinterlassen haben, hält die Stadt Bern dieses Jahr neue Massnahmen bereit. Simone Klemenz

Schluckt einiges an Gummi: Der blaue Gummiboot-Container im Marziliquartier. Foto: Franziska Rothenbühler

Das erste richtige Hitzewochenende des Sommers steht bevor. Über 30 Grad sind angesagt, auf der Aare dürfte es wieder eng werden. Besonders beliebt: die Strecke von Thun nach Bern, natürlich mit dem Gummiboot. Sie ist zur Pilgerfahrt geworden, die Aare wird an heissen Tagen zum Farbenmeer. Dass die Abfahrt derart legendär ist, bringt die Stadt Bern allerdings zunehmend ins Schwitzen.

Denn anstatt das Gummiboot wieder mit nach Hause zu nehmen oder zu mieten, bevorzugen diverse Böötler eine bequemere Methode: Nach dem Marzilibad auswassern, Boot aufschlitzen und auf der Stelle liegen lassen. Gerade der vergangene Sommer zeigte sich bezüglich Littering extrem. Die Gummiboote sind zum Wegwerfprodukt geworden. Der Abfall türmte sich, obwohl direkt bei der Auswasserungsstelle eigens für die Boote blaue Container mit 800 Litern Fassungsvermögen bereitstanden. Kurz: Die Situation lief aus dem Ruder.

Böötler verhalten sich unschön

«Durch Corona war das Bedürfnis, wieder raus und auf die Aare zu gehen, wohl sehr gross», sagt Patric Schädeli. Er leitet beim Tiefbauamt der Stadt Bern die Abteilung Betrieb + Unterhalt. Dementsprechend gross war der Auflauf. Er kann nachvollziehen, dass das Auswassern aufgrund der engen Platzverhältnisse eine Herausforderung ist. Man wolle schnell wieder aus der Masse herauskommen. Aber das Boot einfach zurückzulassen, sei doch sehr unschön.



Die Botschaft scheint klar. Aber kommt sie bei den Böötlern an? Foto: Franziska Rothenbühler

Ein derartiges Chaos will die Stadt diesen Sommer vermeiden: Sie geht deshalb mit neuen Massnahmen gegen Littering vor. Dafür setzt sie gleich beim Keim an: Die Böötler sollen dazu bewegt werden, die Boote gar nicht erst zurückzulassen. Von Thun bis Bern finden sich deshalb neu Plakate, die darauf hinweisen, dass man den Booten Sorge tragen soll. Die Massnahme gehört zur Kampagne «Subers Bärn – zäme geits!», die sich in diesem Jahr voll auf die Aare konzentriert. «Wir wollen so auf die Wiederverwendbarkeit der Boote hinweisen», sagt Schädeli.

Den Kreislauf schliessen

Am Brennpunkt der Auswasserungsstelle beim Marzili geht die Stadt noch einen Schritt weiter. Hier ist nun fix von Donnerstag bis Sonntag ein Mitarbeiter des Tiefbauamts stationiert, der die Böötler in Sachen Abfallentsorgung sensibilisieren und wenn möglich erreichen soll, dass sie das Boot wieder mitnehmen und nicht einfach aufschlitzen. Er soll die Aaregänger aufklären, wo man was entsorgen kann – also auch allfällige Bierdosen oder Pappteller. «Wir erhoffen uns davon, dass an der Auswasserungsstelle und im Quartier generell weniger Abfall liegen bleibt», sagt Schädeli.

Falls doch Boote zurückgelassen werden, so stehen bei der Auswasserungsstelle aber neu noch grössere Container im Einsatz. Diese sollen dank ihrem Volumen weniger schnell überquellen. Das Ziel wäre laut Schädeli, diese einmal wöchentlich leeren zu müssen. Wie viele Tonnen Abfall über den Sommer zusammenkommen, ist laut Schädeli schwer zu beziffern.

Doch was passiert mit dem ganzen Gummi? Seit einigen Jahren arbeitet die Stadt mit dem Start-up Reboern zusammen, das aus den Gummibooten Taschen, Rucksäcke und Etuis anfertigt. Da das Unternehmen den Abfall aber nur punktuell verwerten kann, spannt die Stadt nun auch mit der Alpabern AG zusammen, eine auf Recycling spezialisierte Firma. Dort wird der Kunststoff PVC in wiederverwertbares Granulat umgewandelt.

Ob die neuen Massnahmen greifen, wird sich wohl am Wochenende zeigen: «Dieses erste richtige Hitzewochenende ist unsere Generalprobe», sagt Schädeli.

Kritik an «Wegwerfbooten»

Dass die Aare als Fluss immer beliebter wird, spüren auch jene, die Gummiboote vermieten. «Die Tendenz, einen Tag auf der Aare zu verbringen, ist definitiv steigend», schreiben die Gründer der Firma Aareschlauchboot, Neil Parmenter und Markus Ertinger, auf Anfrage. Sie schätzen, dass heute an einem verkehrsreichen Tag 200 Mietboote auf der Aare unterwegs sind.

Eine regelrechte Container-Armada steht in der Nähe des Freibads Marzili bereit. Foto: Franziska Rothenbühler

Wer bei den beiden ein Boot mietet, bezieht dieses in Uttigen und gibt es im Eichholz wieder zurück. Auf einem Anhänger fahren die Böötli wieder Richtung Thun. Die Miete für ein Boot mit zwei bis vier Plätzen beträgt 140 Franken pro Fahrt. Ein eigenes Schlauchboot kann man in Internet oder bei Aktionen im Laden bereits für rund 50 Franken kaufen.

Gerade durch diese billigen Angebote der Detailhändler werde das Littering angekurbelt. «Der Abfall an den Ausstiegen der Aare ist ein riesiges Problem», finden die beiden Bootsvermieter Parmenter und Ertinger. Laut eigenen Angaben haben ihre Boote eine Lebenserwartung von mindestens 15 Jahren. Sie seien aus einem stärkeren Material als die «Wegwerfboote».

