Radweg am Brienzersee – Die 45 Millionen sind zu teuer Der Grosse Rat des Kantons Bern beschloss an seiner Session, das Geschäft für den geforderten Radweg am Brienzersee als Postulat an den Regierungsrat weiterzuleiten. Bruno Petroni

Entlang des hier auf der linken Seite zu sehenden Brienzerseeufers soll ein Veloweg entstehen. Aber nicht für 45 Millionen Franken … Foto: Bruno Petroni

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat an seiner laufenden Sessionsdebatte am Dienstagmorgen beschlossen, das Projekt für einen Radweg das rechte Brienzerseeufer entlang zur Prüfung an den Regierungsrat zu leiten. Allerdings nur als wenig verbindliches Postulat und nicht als Motion.

Grosse Einigkeit

Urs Graf und vier Mitunterzeichnende gaben am 1. Dezember des letzten Jahres in ihrem parlamentarischen Vorstoss eine Motion ein, in welcher sie von den Fahrspuren beidseitig abgetrennte Velostreifen entlang des rechten Brienzerseeufers fordern. Die Krux: Das Vorhaben soll 45 Millionen kosten und die Versetzung von Stützmauern beinhalten.