Grossdemonstration in Bangkok – Die 22-Jährige, die es sogar mit dem König aufnimmt Thailands Jugend verlangt nach Reformen. Eine der prägenden Figuren der Studentenbewegung ist Panusaya Sithijirawattanakul, die das bisher Undenkbare wagt. Tobias Matern

Das Drei-Finger-Zeichen aus der Science-Fiction-Filmreihe «Die Tribute von Panem» als Symbol der Demokratiebewegung: Panusaya Sithijirawattankul am Samstag vor der Thammasat-Universität in Bangkok. Foto: Athit Perawongmetha (Reuters)

Für Jugendliche in Thailand gibt es eine Regel, die sich in zwei Wörtern zusammenfassen lässt: Widersprich nicht! Weder in der Schule noch den Eltern noch anderen Autoritäten, vor allem nicht, wenn sie älter sind als du. In der Schule werden die Haarlängen nachgemessen, Abweichungen von der Norm getadelt. Es herrscht Uniformzwang. In den Familien gilt das Senioritätsprinzip. Und im politischen Betrieb hat das Militär das Sagen, das sich inzwischen auch eine Partei hält und Wahlen abhalten lässt. Aber vorher stellen die Generäle sicher, dass das Ergebnis ausfällt, wie sie es wollen.

Panusaya Sithijirawattanakul will diese Verhältnisse nicht länger akzeptieren. Wie Zehntausende Studentinnen und Studenten, deren Wortführerin die 22-Jährige ist, will sie mehr Mitspracherecht, sie will eine neue Regierung in einer echten Demokratie, sie will die Monarchie nicht abschaffen, aber reformieren. Und die Studenten fordern auch, dass die Korruption nicht länger Verhältnisse zementiert, in denen sich eine Elite die Taschen vollstopft, Absolventinnen wie Panusaya Sithijirawattanakul nach der Universität aber Gehälter verdienen, die ihnen kein unabhängiges Leben ermöglichen.

Auf Majestätsbeleidigung stehen bis zu 15 Jahre Gefängnis

Der Unmut der Studentenbewegung wird von dem Umstand befeuert, dass die demokratischen Bewegungen in den vergangenen Jahren in Thailand immer wieder ausgebootet worden sind, dass sich das Militär an die Macht geputscht hat, und dass Anfang dieses Jahres eine bei jungen Wählern beliebte Partei aufgelöst worden ist. Thailänder sind es eigentlich gewohnt, sich solchen Umständen zu fügen und politische Entwicklungen hinzunehmen. Doch dieses eherne gesellschaftliche Gesetz droht nun ins Wanken zu geraten. Verantwortlich dafür sind Studentinnen und Studenten wie Panusaya Sithijirawattanakul, die seit Monaten auf die Strasse gehen, die – vor allem das war in Thailand lange unvorstellbar – das Königshaus massiv infrage stellen. Und die sich damit der Gefahr drakonischer Strafen aussetzen: Auf Majestätsbeleidigung stehen nach wie vor Gefängnisstrafen von bis zu 15 Jahren. Aber die Tatsache, dass König Maha Vajiralongkorn sich auch in Zeiten der Corona-Pandemie wenig in der thailändischen Öffentlichkeit sehen lässt, hat den Unmut über die Monarchie verstärkt.

Für dieses Wochenende rief die Bewegung zur Grossdemonstration in die Hauptstadt. Am Samstag versammelten sich dann trotz Regens Zehntausende vor der Thammasat-Universität, an der auch Panusaya Sithijirawattanakul studiert. Die Universität hatte zuerst erklärt, sie werde die Kundgebung nicht auf ihrem Gelände gestatten – jedoch öffnete sie schliesslich die Tore. Andere Demonstranten zogen auf den riesigen Platz Sanam Luang im historischen Zentrum von Bangkok, unweit des alten Königspalastes. Viele hoben den Arm und machten das Drei-Finger-Zeichen aus der Science-Fiction-Filmreihe «Die Tribute von Panem». Die Geste hat sich in den vergangenen Monaten zum Symbol der thailändischen Demokratiebewegung entwickelt.

Die Studenten fuhren mit einem Lastwagen samt Lautsprechern vor. «Heute verkünden wir den Beginn des Sieges für das Volk und die Demokratie», sagte ein Redner. Die Regierung von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hatte zuvor gewarnt, dass die Demonstration zur Ausbreitung des Coronavirus beitragen könne – und dann wieder schärfere Einschränkungen in Kraft treten würden. Die Demo geht am Sonntag weiter, sie könnte die grösste der vergangenen Jahre werden.

«Der Beginn des Sieges für das Volk und die Demokratie»: Demonstranten setzen am Samstag auf dem Platz Sanam Luang im Zentrum von Bangkok mit ihren Handys sichtbare Zeichen. Foto: Gemunu Amarasinghe (AP, Keystone)

Panusaya Sithijirawattanakul hat vor einigen Wochen bei so einer Kundgebung auf offener Bühne ein kühnes Manifest verlesen. Die Monarchie solle Rechenschaft vor den gewählten Institutionen des Landes ablegen, das Budget des Königshauses gestutzt werden. All dies waren für Thailänder bisher undenkbare Forderungen. Und Panusaya Sithijirawattanakul fasste sie in einer Botschaft zusammen: Niemand werde mit blauem Blut geboren, «alle menschlichen Wesen haben rotes Blut, wir sind nicht unterschiedlich». Wie ernst das Establishment solche Sätze nimmt, zeigt die Reaktion eines Generals: Die Studentenbewegung sei gefährlicher als die Pandemie, Hass auf das eigene Land eine unheilbare Krankheit, sagte er.

Panusaya Sithijirawattanakul und ihre Mitstreiter lassen sich von derlei Drohungen erst einmal nicht aufhalten. Sie hat der BBC erzählt, schon ihr Vater habe sie ermuntert, Dinge infrage zu stellen. Ihre Scheu, sich frei zu äussern, habe sie dann nach einem fünfmonatigen Austauschaufenthalt in den USA abgelegt. Und so hat sie auf ihrer Facebook-Seite, offen und für jeden lesbar, an diesem Freitag eine Botschaft, die von der Demonstration an diesem Wochenende ausgehen soll: «19. September, ich fordere die Macht zurück.» Die Staatsmacht reagiert auf ihre Weise, sie hat vor Wochen Haftbefehle gegen einige Anführerinnen und Anführer der Protestbewegung erlassen, darunter auch: Panusaya Sithijirawattanakul.