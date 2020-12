Abschied in Reisiswil – «Die 20 Jahre waren eine Lebensschule» Erika Meyer-Lanz beendet nach zwei Jahrzehnten im Gemeinderat, davon 17 Jahre als Präsidentin, ihre politische Karriere. Sie setzte sich mit viel Herzblut für ihr Dorf ein. Marcel Siegrist

Dreimal musste es Erika Meyer probieren, ehe sie vor 20 Jahren erstmals als Gemeinderätin von Reisiswil gewählt wurde. Foto: Beat Mathys

«17 Jahre Gemeindepräsidentin sind genug. Mit 70 Jahren reicht es», sagt Erika Meyer-Lanz. Ende Jahr tritt sie von ihrem Amt in der Oberaargauer Kleinstgemeinde Reisiswil mit 177 Einwohnern zurück. Insgesamt 20 Jahre war sie Mitglied der Exekutive, nahm an 340 Ratssitzungen teil und bestritt 34 Gemeindeversammlungen. «Die 20 Jahre im Gemeinderat waren eine Lebensschule», zieht sie Bilanz.

Aller guten Dinge sind drei. Dieses Sprichwort trifft auch auf die pensionierte Pädagogin Erika Meyer zu. Die Wahl in den Gemeinderat schaffte sie erst im dritten Anlauf – im Alter von 50 Jahren. Die damalige Präsidentin der Landfrauen sowie der Spitex und Leiterin der Theatergruppe des Männerchors interessierte sich für die Kultur und die politische Arbeit im Dorf. Deshalb stellte sie sich ein drittes Mal zur Verfügung. Es kandidierte damals auch ein Mann, deshalb glaubte sie nicht so recht an eine Wahl.