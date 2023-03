NHL: Fiala trifft schon wieder

Einziger Schweizer Torschütze am Samstag war Kevin Fiala: Der Ostschweizer bereitete gegen St. Louis den Gamewinner vor und besiegelte das 4:2 der Kings per Emptynetter. Es war das 22. Saisontor von Los Angeles' Topskorer. Ebenfalls erfolgreich war Nino Niederreiter: Im dritten Spiel nach dem Transfer zu Winnipeg feierte er beim 7:5 gegen Edmonton seinen ersten Sieg und assistierte zum ersten Tor der Jets. Im Berner Duell zwischen Roman Josi und Philipp Kuraschew blieben beide Schweizer ohne Skorerpunkt, Josis Nashville Predators gewannen in Chicago 3:1.

Erfolgreich im Berner Duell: Roman Josis Nashville besiegte Chicago mit Philipp Kuraschew 3:1. Foto: Keystone

Die übrigen Schweizer mussten ohne Skorerpunkt und als Verlierer vom Eis. Columbus verlor mit Tim Berni 2:5 in Ottawa. Pius Suters Detroit kassierte beim 1:4 gegen die New York Islanders die 5. Niederlage in Folge. Und Denis Malgin musste sich beim 3:7 der Avalanche in Dallas eine persönliche -2-Bilanz ankreiden lassen.

Einen guten Monat vor Ende der Regular Season kämpft Titelverteidiger Colorado damit weiterhin um die Qualifikation fürs Playoff. Derzeit liegt die Avalanche auf Platz 8 der Western Conference – einen Rang hinter Winnipeg, einen Rang vor Nashville. Dagegen hat Los Angeles am zweitmeisten Punkte im Westen und kann das Playoff ebenso planen wie New Jersey (mit Hischier, Meier, Siegenthaler, Schmid), das im Osten Rang 3 belegt. Weniger Chancen auf eine Saisonverlängerung in der NHL haben Detroit (6 Punkte hinter einem Playoffrang) sowie Columbus und Chicago, die beiden punktschlechtesten Teams der Liga. (phm)