Frevel an Elefanten – Dickhäuter ohne Elfenbein Durch massive Wilderei wachsen vielen Elefantenkühen keine Stosszähne mehr. Jetzt belegen erstmals Daten, wie der Mensch in kurzer Zeit in die Evolution eingreifen kann. Roland Knauer

Elefantenweibchen ohne Stosszähne im Gorongosa-Nationalpark in Moçambique. Foto: Keystone

Als in Moçambique in den Jahren 1977 bis 1992 ein blutiger Bürgerkrieg tobte, hatte das auch Folgen in der Evolution der Elefanten: Die Zahl der Dickhäuter im 1960 gegründeten Gorongosa-Nationalpark hatte sich massiv verringert, und rund der Hälfte der weiblichen Tiere wuchsen nach dem Krieg keine Stosszähne mehr.

Ursache waren Veränderungen in Teilen des Erbguts, die bei allen Säugetieren wichtig für die Entwicklung der Zähne sind, berichtet ein Forschungsteam von der amerikanischen Princeton-Universität in New Jersey in der Wissenschaftszeitschrift «Science». So hätten vor allem Weibchen mit solchen Veränderungen die massive Elfenbein-Wilderei beider Kriegsparteien überlebt und ihre Erbeigenschaften an ihre weiblichen Nachkommen vererbt.