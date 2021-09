Sexskandal in der Royal Family – Dicke Post für Prinz Andrew Der Sohn der britischen Königin hat eine Klageschrift wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen in den USA erhalten. Peter Nonnenmacher

Bestreitet sämtliche Vorwürfe: Prinz Andrew während eines Fernsehinterviews in Windsor (11. April 2021). Foto: Steve Parsons (AP, Keystone)

Prinz Andrew, der zweitälteste Sohn der Königin von England, ist am Wochenende in erhebliche Bedrängnis geraten. Dies, weil ihm kürzlich eine Klageschrift aus den USA zugestellt worden ist, in der ihm sexueller Missbrauch einer Minderjährigen zur Last gelegt wird.

Im Königshaus sei «eine Granate geplatzt», meldeten am Samstag Londons Boulevardblätter einstimmig. Von einer geradezu «dramatischen Aushändigung» der aus Amerika kommenden Dokumente am Tor zur Windsor-Residenz des Prinzen, einem «bizarren Katz-und-Maus-Spiel», wusste die «Daily Mail» zu berichten. Für den «Daily Mirror» steht der 61-Jährige nun bereits «im Verdacht der Vergewaltigung».