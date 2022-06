Entscheid zum Kallnacher Zoo – Dicke Luft im Dorf Am Montag entscheidet die Gemeindeversammlung, ob Johns kleine Farm durch eine Umzonung rechtlich abgesichert werden soll. Die Gegner machen mobil. Simone Lippuner

Der Zoo ist beliebt, die Besucher kommen teilweise von weit her nach Kallnach. Foto: Enrique Muñoz García

Was in Kallnach seit langem viel Staub aufwirbelt, hat sich spätestens jetzt zu einem veritablen Konflikt entwickelt. Im Zentrum des Zoffs steht Johns kleine Farm. An der Gemeindeversammlung vom 13. Juni soll die Existenz des über die Jahre gewachsenen Kleinzoos rechtlich legitimiert werden. Die Einwohner befinden im Rahmen der Ortsplanungsrevision über eine sogenannte Spezialzone Zoo.

Damit wäre nicht nur die fehlende Zonenkonformität aus der Welt geschafft – der Zoo befindet sich seit seiner Gründung vor 25 Jahren teils in der Landwirtschafts-, teils in der Wohnzone. Auch wären durch die Schaffung der Spezialzone die Grenzen und Möglichkeiten des Betriebs rechtlich künftig klar abgesteckt, beispielsweise was neue Bauten anbelangt.

Ewige Klagen

Doch so einfach ist das nicht. Längst nicht alle im Dorf sind dafür, dass sich die Zoobetreiber durch die Umzonung der Parzelle 477 auf eine ruhige Zukunft freuen dürfen. Diese Rechtssicherheit würde den Gegnern den Wind aus den Segeln nehmen. Seit Jahren beklagen sie Lärm, Gestank und wildes Parkieren, sie fordern die Schliessung des Betriebs. Vor der Gemeindeversammlung weibeln sie mit Flyern für ein Nein zur Zoo-Zone.

Als tragendes Argument führen die Nachbarn an, der Zoo befinde sich in der Grundwasserschutzzone S2. «Der Urin der Tiere versickert ungehindert im Boden», steht auf dem Flugblatt. «Auch der Werkhof und der Abfallsammelplatz befinden sich in dieser Schutzzone», sagt Gemeindeschreiber Beat Läderach. Diese Tatsache sei so alt wie der Zoo selber. Die Schutzzone entspreche aber den heutigen Vorschriften nicht mehr, unabhängig vom Zoo. «Die Trinkwasserfassung Krosenrain wird aufgehoben, sobald ein neuer Wasserbezug sichergestellt ist», so Läderach.

Die Gegner monieren, dass Tierurin ungehindert im Boden versickern könne. Foto: Enrique Muñoz García

Der Werkmeister überprüfe das Pumpwerk Krosenrain rund sechsmal pro Jahr und lasse die Trinkwasserqualität analysieren. «Eine Belastung durch den Zoo konnte bisher nicht festgestellt werden», beteuert der Gemeindeschreiber.

Weiter führen die Gegner an, es dürfe keine Umzonung stattfinden, um Bausünden der Vergangenheit zu legalisieren. Auch sei das Zooteam überfordert: Tiere würden ausbüxen und oft nicht eingefangen. Dem hält Renato Anneler von Johns kleiner Farm entgegen: Das Känguru, von welchem immer wieder die Rede sei, habe sich vor notabene 20 Jahren aus dem Staub gemacht. «Und zwei der Waschbären, die vor einigen Monaten ausbrechen konnten, wurden überfahren, die anderen wieder eingefangen.»

«Hanebüchene Argumente»

Renato Anneler kann den Unmut der Nachbarschaft teilweise verstehen. Man sei in den letzten Jahren bemüht gewesen, den Austausch zu verbessern. Doch die Bemühungen blieben einseitig. «Und die Argumente, welche nun gegen eine Umzonung aufgeführt werden, sind hanebüchen», sagt er. Die Zoobetreiber halten mit einem offenen Brief dagegen. Er wird auf der Website aufgeschaltet, weiter erscheint ein Inserat im «Anzeiger».

Die Argumente der Nachbarschaft gegen eine Umzonung seien hanebüchen, sagt Renato Anneler vom Zooteam. Foto: zvg

Im Brief betonen die Verantwortlichen ihren Anspruch auf eine rechtlich sichere Basis, um den Betrieb weiterführen zu können, sowie ihren Beitrag an den Tierschutz. Ein Grossteil der Zoobewohner seien Tierschutzfälle, die Tiere würden in Kallnach ihren Lebensabend verbringen. Johns kleine Farm begrüsse jährlich Tausende Besucher, womit der Zoo wesentlich zur touristischen Attraktivität der Gemeinde beitrage.

Umzug im Hinterkopf

Die Gemeinde zeigt in der Botschaft auf, wie die beiden Optionen aussehen. Wird die Spezialzone Zoo angenommen, bedeutet das Rechtssicherheit für den Betrieb. Es heisst aber nicht, dass frühere Bausünden legitimiert werden: So oder so müssten für verschiedene Bauten, vor allem Zäune, nachträglich Baugesuche bei der Gemeinde eingereicht werden.

Wird die Umzonung abgelehnt, bedeutet das nicht das Ende des Zoos. «Dann müssen wir gemeinsam mit dem Amt für Gemeinden und Raumordnung schauen, wo noch Handlungsbedarf besteht», so Anneler. Denn Fakt ist: Einige der Bauten sind in der Landwirtschaftszone illegal. Hier hatte es aber nicht der Zoo, sondern die Gemeinde versäumt, den Kanton mit einzubeziehen. Im Rahmen einer Wiederherstellungsverfügung müsste die Anlage entsprechend angepasst werden.

Für einige Bauten und Zäune müssen nachträglich Baugesuche eingereicht werden. Foto: Enrique Muñoz García

Die Versammlung vom Montag verspricht spannend zu werden. «Aber eigentlich ist es egal, wie es rauskommt, der Ärger wird nicht einfach vorbei sein», sagt Anneler. Wer den Zoo nicht mag, wird das auch künftig nicht tun. Deshalb habe man die Option Umzug stets im Hinterkopf: «Dieser würde Millionen von Franken kosten, und ein geeigneter Ort ist nicht einfach so gefunden. Aber wir behalten das Ziel im Auge.»

Simone Lippuner ist seit 2010 Redaktorin im Ressort Region Bern. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Seeland. Weiter schreibt sie als Kolumnistin regelmässig über ihre Heimatstadt Biel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.