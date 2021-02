Mit brutaler Härte und Hunderten von Verhaftungen gehen russische Sicherheitskräfte gegen demonstrierende Anhänger von Alexei Nawalny vor. Foto: Getty Images

Die Ratlosigkeit dauerte eine Weile, dann entschied sich der Kreml zu Gegenmitteln mit Langzeitwirkung: schärfere Gesetze, Festnahmen. Zehn Jahre ist es her, dass Russland erstmals einen Aufstand erlebte, und schon damals war Alexei Nawalny der Protagonist eines längeren Machtkampfs. «Partei der Gauner und Diebe» nannte er griffig die Regierungspartei, die gerade zur Profiteurin einer getricksten Parlamentswahl geworden war. Jetzt ist er selber der Anlass für eine Kaskade des Protests im ganzen Land.

Die erneut peitschende Antwort darauf zeigt die Not und Einfallslosigkeit der Moskauer Führung. Wer Demonstranten pauschal «Provokateure» und «Rowdys» nennt, für den ist ein Dialog mit dem kritischen Teil des Volkes offenbar keine Option. Acht Monate vor der Parlamentswahl sieht der Kreml keinen Anlass, die Zügel zu lockern. Denn Freiheit und Freiraum für Nawalny und sein Team würden für den auf Kontrolle setzenden Kreml einen Wahlkampf bedeuten, der deutlich schwerer planbar wäre. Damit würde das Risiko erhöht, dass die unbeliebte Regierungspartei weiter an Ansehen verliert. Unsicherheit aber ist nicht das, woran sich in Russland Regierungshandeln ausrichtet.