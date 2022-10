Tagestipp: Lukas Hartmann – Diagnose «Hysterie» Lukas Hartmann liest bei Orell Füssli in Bern aus seinem neuen Roman «Ins Unbekannte». Michael Feller

Lukas Hartmann. Foto: Raphael Moser

Sabina Spielrein, die Tochter eines jüdischen Kaufmanns, ist 19 Jahre alt, als sie mit der Diagnose «Hysterie» in die psychiatrische Klinik Burghölzli in Zürich eingeliefert wird. Ihr Arzt heisst Dr. Carl Gustav Jung. Die schicksalhafte Begegnung ist der Anfang einer verbotenen Liebe. Und da ist noch Fritz, der Sohn eines Schreiners: Er bringt die Schweiz an den Rand einer Revolution und rettet Lenin in Russland das Leben. In Lukas Hartmanns «Ins Unbekannte» kreuzen sich die beiden Biografien. Heute feiert der Autor in der Buchhandlung Orell Füssli die Premiere seines neuen Buchs. (mfe)

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

