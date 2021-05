Massentests in Moutier – Dezentraler Corona-Ausbruch im Jura bleibt rätselhaft In Moutier gibt es wieder markant mehr Infizierte – auch ohne zentralen Corona-Brennpunkt. Über 600 Personen liessen sich über Pfingsten im Ort testen. Stefan von Bergen

In Moutiers Sociét’halle führte das lokale Spitalpersonal über Pfingsten Corona-Massentests durch. Foto: Stefan Meyer

672 Personen liessen sich über das Pfingstwochenende in Moutiers Sociét’halle vom Personal des lokalen Spitals auf das Coronavirus testen – zehn erhielten ein positives Resultat. Das erklärt Gundekar Giebel, Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion, auf Anfrage. Von 114 dieser 672 Personen sei das Testresultat aber noch ausstehend. Zum Massentest aufgerufen hatte das bernische Kantonsarztamt.

In den letzten drei Wochen waren in Moutier vermehrt Corona-Ausbrüche registriert worden. Täglich kamen laut Giebel fünf bis sechs Fälle hinzu. Am 10. Mai musste sich auch Moutiers Stadtpräsident Marcel Winistoerfer in Quarantäne begeben, nachdem dessen erwachsener Sohn positiv getestet worden war. Zuletzt wies Moutier eine 14-Tages-Inzidenz von 700 Infizierten pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohnern auf. Das ist fast das Fünffache des kantonalbernischen Durchschnitts von 145 pro 100’000.