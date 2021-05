Die zwei gängigen Formen der Freiheit, so lernt man es im Grundkurs Philosophie oder am monatlichen Stammtisch der Jungliberalen, sind folgende: Freiheit von und Freiheit zu. Freiheit als Abwesenheit von inneren und äusseren Zwängen (negative Freiheit). Und Freiheit als Möglichkeit, das zu tun, was man möchte (positive Freiheit).

Vor einigen Tagen hat das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine dritte Form der Freiheit erfunden, und es wird wohl einige Semester dauern, bis die Philosophiestudenten (und die Jungliberalen) richtig schlau aus dem Karlsruher Entscheid geworden sein werden.