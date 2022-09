Der russische Präsident Wladimir Putin bei seiner Rede in Wladiwostok am 7. September 2022. Foto: AFP

Wladimir Putin verfolgt zwei Ziele mit seiner Wir-schaffen-das-Rede. Sie spiegeln sich in Ort und Zeitpunkt seines Auftritts. In Wladiwostok ist er China am nächsten, seinem neuen Abnehmermarkt. Die Welt soll verstehen, dass Russland seinen Energiereichtum auch mit anderen teilen kann.